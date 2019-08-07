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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor Haberi

Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor Haberi

yangından helikopterden detaylar

( BURSA - DRONE)- Bursa’da 2 günde 2’inci orman yangını- Yangına müdahale çalışmalarında drone kullanıldı BURSA

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Trol 


- Bursa Kestel ilçesi Çataltepe Mevkii’nde yangın çıktı. Helikopterler yangına müdahale ederken, arazi araçlar için uygun olmadığı için arazözler yangına ulaşmaya çalışıyor. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Kestel ilçesi Çataltepe Mevkii dağlık ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Arazi yapısı araçlar için uygun olmadığından helikopterler yangına havadan müdahale ediyor. Karadan da itfaiye ekipleri ulaşabildikleri noktalarda söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bölgeden dumanlar zaman zaman azalırken, yangın tepelere doğru devam ediyor. (SD-
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