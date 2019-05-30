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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Araziye gizlenen patlayıcılar imha edildi - VAN

Araziye gizlenen patlayıcılar imha edildi - VAN

- Patlayıcının imha anı Van 'da araziye gizlenen patlayıcılar imha edildiVAN (AA) - Van 'ın Çatak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda araziye gizlenen 2 patlayıcı imha edildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Övecek Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
"Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan" adı verilen operasyonda araziye gizlenmiş 2 el yapımı patlayıcı olay yerinde imha edildi.

Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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