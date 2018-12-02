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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Arazide devriye gezen jandarma ekipleri erkek cesedi buldu

- Arazide devriye gezen jandarma ekipleri erkek cesedi buldu

Ölü bulunan şahsın aracı çekici ile götürülürken

Tahkikat Jandarma Olay Yeri İnceleme Cenaze Cenaze Aracı 

-Olay yerinden detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de kırsal alanda devriye gezen jandarma ekipler, tarla yolunda şüpheli gördükleri aracın yanında erkek cesedi buldu. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Yenilli köyü girişinde kırsal alanda devriye atan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarla yolunda şüpheli gördükleri 61 TU 133 plakalı panelvan aracın yanında erkek cesedi buldu. Ölen şahsın V.T. (37) olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri şahsın tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından V.T. cenaze aracı ile morga götürüldü. Ölen şahsın aracı ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (HA-SLH
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