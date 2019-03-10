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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
- Arazi kavgasında katil zanlısı kardeş değil yeğen çıktı İzle

- Arazi kavgasında katil zanlısı kardeş değil yeğen çıktı İzle

şahsın çıkarılışı

Silahlı Kavga Katil Zanlısı Savcılık Sorgusu Avcılık Cinayet 

-arşiv görüntüler

( BURSA )- Olay yerinde amcamı babam vurdu demişti ifadesinde suçunu kabul etti BURSA

- Bursa’da dün 2 kardeş arasında arazi yüzünden çıktığı öğrenilen silahlı kavgada Hasan B. ile İsmail B. yaralandı. Ağır yaralanan Hasan B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısının ağabeyi değil yeğeni olduğu ortaya çıktı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi 3. Ömür Sokak’ta meydana geldi. Dobruca’da arazileri bulunan Hasan B. ve abisi İsmail B. arsalarının olduğu yerde buluştu. Burada aralarından arazi yüzünden tartışma çıkan Hasan ve İsmail B. birbirine ateş etmeye başladı.
Çıkan silahlı kavgada 2 kardeş de yaralanırken Hasan B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında babası İsmail B. ile birlikte olay yerinde olan Halit A, olay yerine gelen polislere babası ve amcasının arsa yüzünden önce boğuştuğunu daha sonra birbirlerine ateş ettiklerini söyledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Halit B’nin de şüpheli olduğunu belirterek olay yerinde Halit B’nin el svaplarını aldı. Halit B, ifade için kendisini gözaltına alan polislere ‘Benim zaten canım yanmış, siz neden böyle davranıyorsunuz bana’ diyerek tepki gösterdi. Halit B’nin tepkisi üzerine iyice şüphelenen cinayet polisi şahsı ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Burada yapılan sorgusunda Halit B. suçunu itiraf etti. İfadesinde ‘Babam ve amcam arazi yüzünden tartıştı. Boğuşmaya başladılar sonra amcam babama ateş etti. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve amcama ateş ettim. Cinayeti babam değil ben işledim” dedi.
İtirafının ardından adli makamlara sevk edilen Halit B. gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara gülümserken cevap vermedi. Halit B’nin savcılık sorgusu devam ediyor. (DE-
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