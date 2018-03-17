Arazi kavgası: 1 yaralı

-Yaralıdan detaylar

-Yaralının hastane aciline getirilmesi

-Olay yerindeki polis ve vatandaşlar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan R.S. (28) ile Erhan P. sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada R.S. sağ bacağından vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluşturarak, kavgaya karışan şahısların tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

