Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Arazi kavgası: 1 yaralı

Arazi kavgası: 1 yaralı

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekibi Arazi Anlaşmazlığı 

-Yaralıdan detaylar
-Yaralının hastane aciline getirilmesi
-Olay yerindeki polis ve vatandaşlar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan R.S. (28) ile Erhan P. sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada R.S. sağ bacağından vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluşturarak, kavgaya karışan şahısların tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı