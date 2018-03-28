- Araştırmacı Yazar Turabi Saltık: 'Parayı Lidyalılar Değil, Kolhidalılar Buldu' - Gazeteci Yazar Necdet Akoğlu Agumba, Konuyu Tarihçilerin Gündemine Getirerek Tartışmaya Açacaklarını Söyledi İzle

-Araştırmacı gazeteci yazar Necdet Akoğlu Agumba açıklama

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( SOHUM ) - Araştırmacı Yazar Turabi Saltık: "Parayı Lidyalılar değil, Kolhidalılar buldu"- Gazeteci Yazar Necdet Akoğlu Agumba, konuyu tarihçilerin gündemine getirerek tartışmaya açacaklarını söyledi SOHUM



- Araştırmacı Yazar Turabi Saltık, parayı Lidyalıların değil, Kolhida Krallığının bulduğunu iddia etti. Saltık, iddiasını Anadolu’da yapılan kazılarla ortaya çıkan tabletlerdeki bilgilere dayandırdı. Gazeteci Yazar Necdet Akoğlu Agumba da, konuyu tarihçilerin gündemine getirerek tartışmaya açacaklarını söyledi.



Lidyalılar Milattan Önce (MÖ.) şuanki Ege kıyılarında 687 yılında kuruldu ve MÖ. 546 yılında yıkıldı. Kolhida Krallığı ise MÖ. 8 yüzyılın sonlarında kurulup, MÖ. 7 yüzyılda Pers Krallığı tarafından yıkıldı. Araştırmacı Tarihçi Yazar Turabi Saltık, ‘Çoban Ateşi’ kitabındaki ‘Batı Ege ve Dersim Asuwa Krallığı’ başlıklı yazısında, Anadolu’da yapılan kazılarla ortaya çıkan tabletlerdeki bilgilere dayandırarak, parayı Lidyalıların değil, Kafkasya’da kurulan ve sınırları şuanki Gümüşhane ve Trabzon illerine kadar uzanan Kolhida Krallığının bulduğunu gündeme getirdi. Saltık, Kolhida krallığının ilk sikkelerini ise bugünkü Abhazya topraklarında bastığını yazdı. Ataları Rus-Kafkas savaşları sırasında Abhazya’dan Sakarya’ya göç eden Gazeteci Yazar Necdet Akoğlu Agumba da, konuyu tarihçilerin gündemine getirerek tartışmaya açacaklarını söyledi.



Abhaz ve Türk arkeologlar bir araya gelecek Necdet Akoğlu Agumba, konu ile ilgili Abhazya’daki devlet müzesinde arkeologlarla görüştüğünü söyleyerek, “Turabi Saltık’ın kitabında parayı Lidyalıların değil, Laz, Çerkes ve Abhazların kurduğu Kolkida Krallığının bulduğunu yazdığını okudum. Kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Çalışmaları hakkında bilgi aldım. Turabi Saltık’ın kitabındaki Kolhida Krallığına ait sikkelerin görüntülerini aldım. Sohum’da bulunan Devlet Müzesi yetkilileri ile bu çalışmayı paylaşmak istedim. Müze görevlileri durumu bildiklerini söyleyerek müzede muhafaza edilen Kolhida sikkelerini gösterdiler” dedi.

Tarih değişebilir Müze yetkileri ile yaptığı görüşmelerin neticesini anlatan Agumba, “Rusya arşivlerinde olan materyaller alındı. Rusya’da muhafaza edilen bilgiler müzeye verildi.

Bunlar çok eski kayıtlar” dedi.

Türkiye’de çalışmaların derinleşeceğini dile getiren Agumba, “Türkiye’de müze müdürlükleriyle görüşmeler yapacağız. Daha sonraki süreçte Türkiye’deki tarihçilerle Abhaz tarihçileri bir araya getireceğiz. Derinlemesine bir araştırma yapıp artık bu bilgiyi sabitleştireceğiz ve bu parayla çok şey açığa çıkacak, tarih değişecek” ifadelerinde bulundu. Öte yandan, Abhazya Devlet Müzesi yetkilileri ise, muhafaza edilen sikkeleri İhlas Haber Ajansı’na açtı.

