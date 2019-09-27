Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin dava - ANKARA
- Adliye önünde bekleyen avukatlar - Avukatların yakalarına öldürülen Ceren Damar'ın fotoğrafını takması - Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın adliyeye gelmesi - Ceren Damar'ın eşi Levent Şenel'in adliye önünde beklemesi - Baba Mustafa Damar'ın basın mensuplarına açıklama yapmasıANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davaya 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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