Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Arash ve Sasy konserine İranlılardan yoğun ilgi

Arash ve Sasy konserine İranlılardan yoğun ilgi

Konserden görüntüler

İran Yıldızlı Allah İranlılar Yeni Yıl 

-Röportajlar
-detaylar

( VAN -HD) VAN

- Nevruz tatili nedeniyle Van’a gelen İranlı turistler, dünyaca ünlü Arash ve Sasy konseriyle coştu. Kentin beş yıldızlı otellerinden Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen Arash ve Sasy konserine İranlılar yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde, İranlı sanatçılar Arash ve Sasy, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla adeta dinleyicileri mest etti. Kimi şarkılarla hüzünlenen İranlı turistler, hareketli şarkılarla da dans etmenin tadına vardı. Van’da bu tür konserlerin düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden İranlı turistler, “Arash ve Sasy’i daha önce izleme fırsatı bulamamıştık. Bu konser için Van’a geldik. Arash ve Sasy’i çok seviyoruz. Çok güzel bir konser oldu. Çok eğlendik. İnşallah bu tür konserler sürekli düzenlenir” dedi.
Nevruz Bayramı ile ilgili de konuşan İranlı turistler, yeni yılın Türkiye ve İran başta olmak üzere herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı