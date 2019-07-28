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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Araplar Uludağ'a akın etti Haberi

Araplar Uludağ'a akın etti Haberi

ARAPLARDAN DETAYLAR

Kış Turizmi Yabancı Turist Kuş Bakışı Ziyaretçiler Bisiklet 

-BİSİKLETLERLE GEZİNTİLERİ
-TÜRK MUTFAĞINA DAİR YEMEKLERDEN TATMALARI
-ULUDAĞ ETEKLERİNDEKİ TARİHİ MEKANLARDA BULUNAN ARAPLAR

( BURSA ) BURSA

- Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ, yaz aylarında Arap turistlerin akınına uğruyor. Türkiye’de kış turizminin en yoğun merkezlerinden biri olan Uludağ, yazın da sıcaktan bunalan ziyaretçilerin akınına uğruyor. Tatil için Bursa’yı seçen yerli ve yabancı turistlerin en çok zaman harcadıkları mekanlardan biri de Uludağ’ın zirvesi oluyor. Teleferik ile ormanı ve Bursa’yı kuş bakışı izlemenin keyfini çıkaran vatandaşlar, zirvede ise serinliği ve güneşi bir arada yaşıyor. Körfez ülkelerinden gelen Arap turist kafileleri, bisiklet ve motosiklet gibi taşıtlarla da bölgeyi karış karış gezmeyi ihmal etmiyor. Türk mutfağının tadına bakmaktan da geri kalmayan ziyaretçiler, Bursa'ya özgü hediyeliklerden de almayı ihmal etmiyor. Yazın en fazla turist çeken şehirlerden biri olan Bursa, tabii ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Uludağ'a çıkamayan Araplar ise Uludağ'ın eteklerin de bulunan tarihi bölgelerde serinlemenin keyfini çıkarıyor.
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