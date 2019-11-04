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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Arapgir'de şiir şöleni sanatseverleri bir araya getirdi

Arapgir'de şiir şöleni sanatseverleri bir araya getirdi

PROGRAM DETAY

( MALATYA ) MALATYA


- Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde bu yıl 2'incisi düzenlenen Aşık Fehmi Gür şiir şöleni Türkiye’nin farklı şehirlerinden şairleri ve sanatseverleri bir araya getirdi. Arapgir Belediyesi'nin organizasyonunda bu yıl 2'incisi düzenlenen Aşık Fehmi Gür şiir şöleni Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Programa Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun yanı sıra Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli,Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı,CHP Arapgir ilçe Başkanı Muharrem Yedekçi ile çok sayıda sanatsever katıldı.
Aşık Fehmi Gür'ün hayatına ve eserlerine dair sunumla başlayan programda; Deniz Garipcan, Hava Avcı Köseoğlu, Hışır Osman Nebioğlu, Kenan Yavuzarslan, Mahmut Hasgül, Mustafa Doğan, Recep Yılmaz, Sıtkı Caney, Sündüs Arslan Akça'nında aralarında bulunduğu şairler, şiirlerini seslendirdi. Halk ozanı Hamit Ertaş ile Arapgir Musiki grubunun yöreye ait türküleri ile renk kattığı programda Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'da birer şiir okudu. Arapgirlilerin şiire doyduğu; halayların çekilerek, türkülerin söylendiği program organizasyona katılan şair ve yazarlara plaket taktimi ile son buldu. (HE-SD-Y)
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