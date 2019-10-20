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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Arap STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek mitingi (2) - İSTANBUL

Arap STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek mitingi (2) - İSTANBUL



: - Fatih Saraçhane Parkı'nda Arap STK'ların destek mitinginden detaylar - Suriye Ulusal Demokrat Temsilcisi Mekad Al Sawadi'in konuşması - Filistin Alimleri Birliği Başkanı Nawwaf Takruri'nın konuşması - Destek mitinginden detaylar İSTANBUL (AA) - Arap Evi Derneği, Suriye Devrimi Koordinasyonu, Suriye Devrim Güçleri Birliği, Arap Topluluğu, Filistin Topluluğu ve Arap Derneği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek mitinginde bir araya geldi.Fatih Saraçhane Parkı'ndaki mitingde konuşan Arap Evi Derneği Başkanı Mugtez Şakleb, Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını sert bir dille eleştirerek, "Yazıklar olsun Arap Birliği liderlerine. Türk askeri bizi bir diktatörden kurtaramaya gelince mi akılları başlarına geldi?" dedi.

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