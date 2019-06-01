Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arap şeyhinin 118 milyon dolarlık yüzen sarayı Bodrum limanına demirledi Haberi

Arap şeyhinin 118 milyon dolarlık yüzen sarayı Bodrum limanına demirledi Haberi

yattan görüntü

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

Uzunlu Yolcu Gemisi Eğlence Merkezi Sürat Teknesi Jakuzi 


- Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 118 milyon dolarlık lüks mega yat görenleri kendine hayran bıraktı. Ultra lüks yatın BAE şeyhinin olduğu iddia edildi. Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan 118 milyon dolarlık Malta bayraklı 'Moonlıght 2' isimli 4 katlı lüks mega yatı görenler bir daha dönüp baktı. BAE şeyhinin olduğu iddia edilen yatta yapılan hazırlıklar ise dikkatlerden kaçmadı. İlk görüşte yolcu gemisi gibi duran 280 metre uzunluğunda, 118 milyon dolar değerindeki yatın içi ise oldukça lüks. Dünyanın en lüks yatları arasında Yunan iş adamı Andreas Liveras tarafından yaptırılan ödüllü yatın özel güverteler ve açık hava jakuzisi gibi birçok özelliği bulunuyor. 280 metrelik ve 118 milyon dolarlık yatta iki adet dış bar, su jetleri, dalış ekipmanı, balıkçılık ekipmanları ve yattan uzakta dalışlar için kullanılan küçük bir sürat teknesi bulunmaktadır. Yatta sauna, özel restorana, eğlence merkezi ve spor salonu da bulunuyor.
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı