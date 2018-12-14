Arap akademisyenler II.Abdülhamit Han ve Türk Arap İlişkileri konulu sempozyum için geldi

-PROFESÖR FARUK BOZGÖZ İLE RÖPORTAJ

-PROF. DR. EMAD SİLBİ İLE RÖPORTAJ



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, Arap ülkelerinden gelen akademisyenler ağırlandı. Uluslararası II. Abdülhamit Han ve Türk Arap İlişkileri konulu sempozyuma katılacak yabancı uyruklu akademisyen ve devlet görevlileri Tavşanlı'ya geldi. Sempozyumun konuşmacılarından bir grup Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, TİKA Yemen eski Temsilcisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz nezaretinde Göbel Termal Tesislerinde kahvaltıda bir araya geldiler. 3 ün sürecek Abdülhamit Han ve Türk - Arap İlişkileri Sempozyumu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde başladı . Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, TİKA Başkanlığımız, Tavşanlı Ticaret Odası ve Tavşanlı Belediyesinin düzenlemiş olduğu II.Abdülhamit Han Hazretleri ve onun Arap Ülkerlindeki imajı ayrıca Türk Arap İlişkileri konulu Uluslararası bir sempozyumu düzenlemekteyiz. Bu sempozyuma 15 Arap Ülkesinden 50'ye yakın gazeteci, araştırmacı ve kanaat önderleri katılmaktadır. Bildiğimiz gibi Osmanlı Devletinin 1919 yılında Arap Dünyasından çekilmesinden sonra, Arap Dünyasında çok farklı devletler kuruldu. Kimi zaman buralarda Osmanlı'ya ve Abdülhamit'e karşı aleyhte propagandalar yapılıyordu. Ancak değerli insan, değerli bir tarihi şahsiyet eleştirilerle değerini kaybetmez. Arap halklarının gönlünde yer etmiş Abdülhamit Han Hazretlerinin etkisi hala sürmekte ve günümüzde her türlü mahfilde görmekteyiz. İslam Birliği hakkında görüşmeler ve yapılan araştırmalar Türkiye ve Dünya kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Sempozyumu’nda konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, son 15 yılda alınan mesafenin başta ABD ve Avrupalı emperyalist güçleri rahatsız ettiğini söyledi.



TİKA gibi kurumlar ve vakıflar sayesinde Türk-Arap ilişkileriyle birlikte Balkanlar’da, Orta Doğu’da yeniden kadim dostlukların kurulduğunu ifade eden Başkan Güler, bunun mimarının da dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti.

Başkan Güler konuşmasında şu ifadeleri kulland: “Türkiye son 15 yıldır AK Parti iktidarı ve tabiî ki dünya lideri Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla 100 yıl önce bizden kopartılmak istenen toplumlarla bu aziz milleti bir araya getirmiş, yeniden büyük, güçlü ve huzur dolu bir coğrafyanın inşasına soyunmuştur. Para, silah bir güçtür. Ama Allah’tan başka büyük ve kudretli bir güç yoktur. Emperyal güçlerin oyunlarıyla birçok badireyi Allah’ın izniyle atlattk. Rabbimizin İslam coğrafyası ne zaman dara düşse uzattığı eli hatırlamamız lazım. Bize düşen görev kardeşlik hukukunu öne çıkarmaktır. Müslüman’ın Müslüman’a üstünlüğü takva ile ölçülür zihniyetini ön plana alırsak, sınırları ortadan kaldırırsak, yani kısacası İslam kardeşliğini benimsersek önümüzde çok güzel günlerin olduğuna inanıyorum. Sizleri bugün başlayan sempozyum vesilesiyle Kaymakamımız Yüksel Kara ile birlikte Tavşanlı'mızda ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz.” Sempozyumun ilk gün sonunda Kütahya Valisi Ömer Toraman, 14 ülkeden gelen Büyükelçi, konuşmacı ve akademisyenler onuruna akşam yemeği verdi. Yemek sonrası katılımcılar Göbel Termal Tesisleri’ne geçti. (Tİ - EFE)

