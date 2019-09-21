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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - KAYSERİ

Aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - KAYSERİ

- Zanlının hastaneye getirilişi Aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Kayseri 'de polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin hırsızlık ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından arandığı ortaya çıktıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının hırsızlık ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından arandığı ortaya çıktı.Melikgazi Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir şüpheli, otomobille kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan zanlı, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yere attığı uyuşturucuyla birlikte ekiplerce yakalandı.Şüphelinin, 19 Eylül'de O.G'yi (24) Oymaağaç Mahallesi'nde av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan ve 3 farklı hırsızlık suçundan aranan İ.G. (26) olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.G, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Hastane Uyuşturucu Akalan Hırsız Irak 

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