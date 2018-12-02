Aranan zanlı ile polise zorluk çıkaran 7 yakınına gözaltı - ADANA Video
- Aranan zanlı ile polise zorluk çıkaran 7 yakınına gözaltı - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Ekiplerin olay yerinde çalışması - Detay görüntülerAranan zanlı ile polise zorluk çıkaran 7 yakınına gözaltıADANA (AA) - Adana 'da aranan şüpheli ile polise zorluk çıkaran 7 yakını gözaltına alındı.Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde polis ekipleri, kimlik kontrolü yapmak üzere kahvehaneye girdi.Ekipler, aranması olan zanlıyı gözaltına almaya çalıştı. Bu sırada, şüphelinin kahvehanedeki yakınları ekiplere zorluk çıkardı.Çıkan arbede nedeniyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.Ekipler, aranan şüpheli ile 7 yakınını gözaltına aldı.