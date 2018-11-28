Aranan şahıslara yönelik operasyon - ŞANLIURFA

- Bir zanlının çatı arasında yakalanması - Zanlıların emniyetten çıkırılışı Şanlıurfa 'da aranan şahıslara yönelik operasyon - Operasyon sırasında, zanlılardan kimisi çatıdan kaçmak isterken, bazıları ise saklandıkları çatı aralarında yakalandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda, 6 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında zanlılardan kimisi çatıdan kaçmak isterken, bazıları ise saklandıkları çatı aralarında yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında "hırsızlık", "yaralama" ve "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.