- Aranan şahıs ihbarına gelen polisler uyuşturucu ele geçirdi Video

-Uyuşturucu fotoğrafları

-Polisin ev araması

-Zırhlı araçlardan görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'da, aranan şahıs ihbarı alarak bir ikamete operasyon düzenleyen polis ekipleri uyuşturucu ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde bulunan bir ikamette aranması olan şahıs olduğu ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında ev içerisinde bulunan 6 kişinin üst araması GBT sorgulaması yapıldı. İhbar edilen şahısların her hangi bir suçtan aranması bulunmazken savcılık kararı ile evde arama yapıldı. Gerçekleştirilen ev aramasında bir miktar metafetamin ile esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)

