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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aranan şahıs, evine yaptığı gizli bölmede yakalandı

Aranan şahıs, evine yaptığı gizli bölmede yakalandı

Operasyonlardan görüntüler

Uyuşturucu Ticareti Gizli Bölme Hapis Cezası Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Şahısların yakalandığı bölmeden görüntüler
-Şahısların polis arabasına götürülmesi

( KOCAELİ - HD)- Polis ekiplerinin dikkatini, evdeki gizli bölmeyi ortaya çıkardı- Yapılan operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli’de 32 kişinin yakalandığı operasyonda girilen bir evdeki arama yapan polis ekiplerinde fark edilen gizli bölmede, saklanmaya çalışan aranan şahıslar gözaltına alındı. Polis ekiplerince bulunan gizli bölmeden şahısların çıkma anları ise saniye saniye görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde aranan şahısların yakalanaması amacıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Muhabere, Elektronik Şube ve ilçe emniyet müdürlükleri de il genelinde operasyonlar düzenledi.
İl genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyona 115 ekip, 371 polisin katıldı.
Yapılan operasyonda silahla yağma, uyuşturucu ticareti yapmak, yaralama, hırsızlık dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda girilen bir evde polis ekipleri, TV ünitesinin arkasında gizli bir bölme olduğu tespit edildi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gizli bölmeye giren ekipler, bölme içerisinde gizlenen uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şahısları yakaladı. Gizli bölmeden çıkarılan şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 32 şahıs, adliyeye sevk edildi.
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