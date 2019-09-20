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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Aranan kişilere operasyon - ADANA

Aranan kişilere operasyon - ADANA

- Polis ekiplerinin adreslere gitmesi - Şüphelinin gözaltına alınmasıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan kişilere yönelik çalışma başlattı.Kent merkezindeki 77 adrese, şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, "kaçakçılık", "hırsızlık", "yaralama", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hakaret" gibi suçlardan aranan 20 kişiyi yakaladı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Kaçakçılık Şafak Vakti 

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