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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Aranan hükümlü yakalandı - ADANA

Aranan hükümlü yakalandı - ADANA

- Adliye binasının dış genel planı - Hükümlünün adli tıpta sağlık kontrolünden geçirilmesi Adana ’da aranan hükümlü yakalandı - Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Hükümlünün, vefat eden babasına ait arazinin satışından elde edilen yaklaşık 2 milyon liralık mirası lüks bir yaşam sürerek tükettiği iddia edildiADANA (AA) - Adana 'da hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 18 Eylül 2018’de hırsızlık suçundan tutuklanan ve ilk mahkemesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ziya Gökhan A'nın (21), başka bir hırsızlık olayı nedeniyle verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından teslim olmadığını belirledi.Polis, yerini tespit ettiği hükümlüyü merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.Ziya Gökhan A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Bu arada, hükümlünün, vefat eden babasına ait arazinin satışından elde edilen yaklaşık 2 milyon liralık mirası 2017 yılında lüks bir yaşam sürerek 9 ay içerisinde tükettiği öne sürüldü.

Adli Tıp Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Hırsız 

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