Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aranan 9 kişi yakalandı - ŞANLIURFA

Aranan 9 kişi yakalandı - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa 'da aranan 9 kişi yakalandı - Polis ekiplerinin adreslerde arama yapması - Aranan zanlıların gözaltına alınmasıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Akalan Hapis Cezası 

İlgili Foto Galeriler
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Zeytin Dalı'nın Kadın SubaylarıZeytin Dalı'nın Kadın Subayları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı