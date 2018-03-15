Aranan 9 kişi yakalandı - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa 'da aranan 9 kişi yakalandı - Polis ekiplerinin adreslerde arama yapması - Aranan zanlıların gözaltına alınmasıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.