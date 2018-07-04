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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aranan 3 kişi tutuklandı - BOLU

Aranan 3 kişi tutuklandı - BOLU

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi Bolu 'da asayiş - Bolu 'da, aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada gözaltına alınan 7 kişi'den 3'ü tutuklandıBOLU (AA) - Bolu 'da aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı.Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen uygulamada haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine çıkartılan 7 kişiden hakkında 9 ayrı hırsızlık olayından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, cinsel istismar suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. ve silah kanununa muhalefet suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Cinsel İstismar Yakalama Kararı Hapis Cezası Avcılık Muhalefet 

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