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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı - ANKARA

Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı - ANKARA

- Polis ekiplerinin şüpheli eve girişi - Gözaltına alınan şüpheliler - Ev ve otomobillerde arama - Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddeANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Bild Akalan 

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