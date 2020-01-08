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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Arama kurtarma ekipleri çığ altında kalan işçi için çalışma başlattı

Arama kurtarma ekipleri çığ altında kalan işçi için çalışma başlattı

AFAD ve iş makinelerinden genel görüntü

Jandarma Çığ Altında Gesi Maden İşçisi 

-Çığ düşen bölgeden genel görüntüler

( ADANA )- Arama kurtarma ekipleri çığ bölgesine ulaştı ADANA

- Adana'nın Pozantı ilçesinde arama kurtarma ekipleri çığ altında kalan maden işçisinin bulunduğu bölgeye ulaştı. Dün akşam saat 20.00 sıralarında yola çıkan iş makineleri, bölgeye bugün saat 14.00 sıralarında ulaştı. Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisine ulaşmak için dün akşamdan beri çaba sarf eden AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, saatler süren zorlu yolculuğun ardından çığ altında kalan işçiye ulaşmak için çalışma başlattı.
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