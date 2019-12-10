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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Arama çalışmaları 9'uncu gününde hız kesmeden devam ediyor

Arama çalışmaları 9'uncu gününde hız kesmeden devam ediyor

ekiplerden görüntü

Hava Sıcaklığı Kurtarma Ekibi Keşif Uçağı Kayıp Dağcı Dere Yatağı 

-helikopterin inmesi
-ekibin helikoptere binmesi
-detaylar

( BURSA )- Uludağ'daki kayıp dağcıları arama kurtarma çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğun şekilde devam ediyor BURSA

- Uludağ'da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde de tüm hızıyla devam ediyor. 37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı mont, yeşil bere ve anahtarlığın bulunduğu Kürekli Şelalesi ve dere yatağının bir kilometrelik alanında yoğunlaşan ekipler, çalışmalarını burada karadan ve havadan devam ettiriyor. Bursa'da 1 Aralık günü Uludağ zirveye tırmanmak için hareket eden ve daha sonra haber alınamayan Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) arama çalışmaları 9'uncu gününe girmiş durumda. Kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait kırmızı mont ve yeşil berenin bulunduğu Uludağ'ın 8 kilometre kuzeybatısındaki bölgeye yoğunlaşan ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyete başladılar. 85 Jandarma Özel Harekat Timi, 25 Jandarma Arama Kurtarma, 50 AFAD, 55 kişilik sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 215 personel, bir adet insanlı keşif uçağı (JİKU) 2 helikopter, bir de termal metal dedektörlü drone ile arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Uludağ'da aramaların 9'uncu gününde hava sıcaklığı -2 olarak ölçülürken, havanın açık olmasıyla beraber ekiplerin çalışmalarına gün boyu devam edeceği öğrenildi.
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