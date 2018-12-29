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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aralık ayında deniz keyfi - MUĞLA Haberi

Aralık ayında deniz keyfi - MUĞLA Haberi

- Denize giren kişiden detay - Sahillerden detaylarMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler, yılın son günlerinde denize girmenin keyfini yaşadı.Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, yat limanı, Kordon Caddesi, halk plajı, İçmeler plajı ile Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaptı.Bazı vatandaşlar sahildeki çay bahçesi ve kafeteryalarda vakit geçirip güneşli havanın tadını çıkarırken bazıları da güneşlenmeyi ve denizde yüzmeyi tercih etti.Sahilde çocukların martıları kovalaması renkli görüntüler oluşturdu.

İçmeler Yat Limanı Çay Bahçesi Güneşli Hava Güneşli 

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