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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Aralık ayında deniz keyfi - ANTALYA Haberi

Aralık ayında deniz keyfi - ANTALYA Haberi

- Sahilde oturan, balık tutan, top oynayan insanlar - Denizde yüzenler - Dağlardaki karANTALYA (AA) - Antalya 'da yılın son hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahil şeritlerinde yoğunluk oluşturdu.Türkiye'nin "turizm başkenti" Antalya 'da, 2018'in büyük bir kısmında olduğu gibi, yılın son pazar gününde de güneş yüzünü gösterdi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre, öğlen saatlerinde havanın 15, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi bulduğu kentte, bahardan kalma bir gün yaşandı.Güneşli havayı fırsat bilenler, ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz kıyısında yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve turistlerden bazıları plajlarda güneşlenirken, bazıları ise Akdeniz'in serin sularına kendilerini bıraktı.Ilık havanın tadını çıkaran vatandaşlardan bir kısmı balık tutmaya çalışırken, bir kısmı ise parklarda oturarak vakit geçirdi. Çocuklar parklarda ve kumsalda oynayarak eğlenceli zaman geçirirken, hayvanseverler ise köpeklerini gezdirdi.Denizde uzun süre yüzenlerden Sadık Demir, havanın ve denizin beklediğinden daha sıcak olduğunu söyledi.

Antalya 'da 12 ay 4 mevsim denize girmenin mümkün olduğunu ifade eden Demir, kış aylarında yüzdüğü için grip gibi hastalıklara yakalanmadığını ifade etti.
Demir, herkese bol bol yüzmeleri tavsiyesinde bulundu.Kentte yılın son gününde de havanın güneşli olması bekleniyor.

Hafta Sonu Güneşli Hava Hafta Sonu Tatili Pazar Günü Balık Tutma 

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