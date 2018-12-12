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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aralık Ayı'nda dalında yeşil erik topladı

Aralık Ayı'nda dalında yeşil erik topladı

Drone ile detay görüntüler

Erik Ağacı Yağışlı Hava Trol 

-Dalında erik görüntüsü
-Eriğin dalından koparılması
-Mustafa Türkyılmaz ile röp.

( BALIKESİR - ÖZEL)- Türkiye soğuk ve yağışlı hava ile uğraşırken o dalından yeşil erik topluyor BALIKESİR

- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunan bir erik ağacı, kış ortasında meyve verince vatandaşlar şaşkına döndü. Bakımını üstlendiği yazlık evin bahçesini kontrol etmeye giden Mustafa Türkyılmaz, aralık ayında yurdun büyük bir kısmı soğuk ve yağışlı hava ile uğraşırken gördüklerine inanamadı. Evin bahçesinde bulunan iki erik ağacı aralık ayının ortasında meyve verdi. Bahçede bulunan iki ağaçtan yaklaşık yarım kilo kadar erik toplayan Türkyılmaz, bölgede ilk defa böyle bir durum ile karşı karşıya geldiğini ifade etti.
Bakımını üstlendiği bahçede aralık ayında dalından yeşil erik toplayan Mustafa Türkyılmaz, “Bu gün erik topladık. Yaklaşık 600 - 500 gram kadar yeşil erik topladık. Bu olay bun sene ilk defa oldu. Daha önce hiç görmemiştim. İlk görünce hayret ettim. İlk hanımım fark etti. Toplamaya başlayınca ben de yanına geldim. Yeşil erik olduğunu fark ettim. Bugünlerde bize güzel bir sürpriz oldu” dedi.
(EME-MŞ)
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