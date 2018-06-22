Aralarından biri polis üniformalı olan gaspçılar adliyede

-Şüpheli şahısların adliyeye getirilişi

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de, geçtiğimiz Pazartesi günü biri polis kılığına girerek otomobillerini ormanlık alana götürdükleri iki şahsın ellerini kelepçeleyen ve 300 bin TL paralarını gasp eden şahıslar adliyeye sevk edildi. Yaşanan gasp olayı, Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi Çağlan Köyü yolu üzerinde gerçekleşti. Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonundan bankaya para götüren muhasebeci B.T.(41) ile istasyon çalışanı M.C.S.(35)'nin içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarında resmi polis kıyafetli ve elinde telsiz bulunan bir şahıs tarafından durduruldu. Şahıs, kendisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi giriş kapısına bırakması konusunda 2 şirket çalışanından yardım istedi. Polis üniforması bulunan şahıs, bir süre ilerledikten sonra üzerinde taşıdığı tabancayı şoför M.C.S.'nin ensesine dayayıp, aracı olay yeri yakınlarında bulunan ormanlık alana sürmesini istedi. Şüpheli şahıs ormanlık alanda iki çalışanın ellerini kelepçeleyip, aracın da dikiz aynalarını kırdı ve araçta bulunan 300 bin lirayı alıp kendisini bekleyen başka bir araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay ardından faili meçhul şüphelilerin tespiti ve yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Eskişehir MOBESE kameraları ve diğer binalara ait güvenlik kamera görüntüleri tek tek gözden geçirilerek, çok sayıda görüntü izlendi ve izlenen görüntülerden müştekiler ve şüphelinin bindiği aracı sahte plakalı gri renkli ikinci bir aracın takip ettiğini, şüphelilerin yağma olayını gerçekleştirdikten sonra bu araç ile kaçtıklarını anladı. Tüm çalışmalar sonucunda şüphelilerin petrol istasyonunun eski çalışanı Y.P. (35) isimli şahıs ile Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev ve diğer şahsın eniştesi olan E.B.(40) olduğu anlaşıldı. Olayda kullanılan aracın ise M.Y.(32) isimli başka bir şahıstan emanet aldıklarını tespit etti. Emniyet güçleri tüm bilgileri tek tek incelediğinde şüphelilerin Kütahya iline kaçtıkları öğrenildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek koordineli bir şekilde çalışma yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her üç şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yakalanarak gözaltına aldı. İkametlerinde ve araçlarında yapılan aramada suçta kullanılan polis kıyafetleri, yağma yapılan bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler şahıslar bugün adliyeye sevk edildi.

