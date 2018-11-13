Aralarında halk otobüsünün de olduğu araçlar birbirine girdi: 8 yaralı

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( KOCAELİ )- Körfez D-100 karayolunda 3 araç birbirine girdi, sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı- Kaza yapan otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda halk otobüsü ve hafriyat kamyonunun yoldan çıkış yapmak için yavaşlayan tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüs içerisindeki 8 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan otobüs sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 karayolu Kirazlıyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ercan Aydemir idaresindeki 34 LC 7023 plakalı tır, İstanbul istikametinde yan yola dönmek için yavaşlamak isterken, aynı istikametten gelen İsmail Eliballı yönetimindeki 41 B 7432 plakalı hafriyat kamyonu yavaşlayan tıra, Latif Y. 41 J 6048 plakalı özel halk otobüsü ise hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile özel halk otobüsü sürücüsü Latif Y. araç içerisinde sıkışırken, araçta bulunan yaklaşık 20 yolcudan Nurettin O., Sevim K., Nebahat T., Şuheda D., İlayda J., Emre A., ve Fatih A. yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Latif Y. ve diğer yaralılar sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcular büyük panik yaşadı Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcuların bir kısmı ise sinir krizi geçirdi. Ekipler tarafından sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen yaralılar ise olay yerine gelen farklı halk otobüslerine bindirildi. Kazaya karışan araçlar yapılan olay yeri incelemelerinin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir kısmı kapatılan yol araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

