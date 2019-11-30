Aralarında eski 2 terör müdürünün de bulunduğu 12 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi İzle

-Önde terör müdürü Taner Avan arkasında terör müdürü Oktay Nergiz'in yürümesi

-Adli tıpa alınmaları

-Adli tıptan çıkartılmaları

-Adliyeye götürülmeleri



( ADANA )- Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında 2'si eski terörle mücadele şube müdürünün de bulunduğu 12 zanlı adliyeye sevk edildi ADANA



- Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında 2'si eski terörle mücadele şube müdürünün de bulunduğu 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Kasım günü şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda polis daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yapmış, 3. sınıf emniyet müdürüyken 2017 yılında ihraç ihraç edilen T.A. ile O.N. ve 4. sınıf emniyet müdürüyken 2017 yılında ihraç edilen C.T.'nin bulunduğu 3 komiser, 15 polis memuru ile 3 sivilin bulunduğu 24 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan 1'i komiser 9 polis ile 3 sivil dün sorguları tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada aralarında 3 emniyet müdürü ve 2 komiserin bulunduğu 12 zanlı emniyette bir gün daha sorgulandı. Zanlılardan müdür olanların FETÖ'nün emniyet teşkilatını fişlediği ve istihbarat ekipleri tarafından ele geçirilen belgede üst düzey örgüt üyesi olduğu öne sürüldü. Zanlıların bu nedenle 2016 yılında bulundukları görevden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile açığa alındığı, 2017 yılında ise yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emniyet teşkilatından ihraç edildiği öğrenildi. Zanlıların sorgularında FETÖ suçlamalarını kabul etmediği ileri sürüldü. 12 zanlı ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. (FKE-



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