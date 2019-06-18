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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Araklı’nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan sel sonrası kayıp sayısı artıyor

Araklı’nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan sel sonrası kayıp sayısı artıyor

-geçilen görüntüler-

Sel Felaketi Gesi Felaket 

-sel bölgesinden görüntü
-Vali ve beraberindeki heyet
-bölgedeki incelemeler
-detaylar

( TRABZON )- Kayıp sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu sel felaketinde kayıp sayısı artıyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan sel sonrası kayıp sayısı 7'e yükselirken, Vali İsmail Ustaoğlu ve ekipler yaya olarak da Çamlıktepe'ye ulaşamadı. Köye giden karayolu ile bir yere kadar araçları ile giden Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra araçlarından inerek bölgeye yaya olarak ulaşmaya çalışırken, bölgede havanın kararması ile birlikte ekibin ilerleyişi güçleşti. Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler zor şartlar altında mahalleye ulaşmaya gayret etmelerine rağmen mahalleye ulaşamazken, selde kayıp sayısının 7 olduğu, biri mahalle imamı olmak üzere 3-4 kişiden de haber alınamadığı öğrenildi.
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