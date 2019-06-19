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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Araklı'daki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Araklı'daki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Baki Turhan ceset bulunma görüntüleri

( TRABZON ) TRABZON

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- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5'e yükseldi. Cesedi bulunan şahsın Baki Turhan olduğu öğrenildi. İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 6 kişiden biri bölgeye yakın yerde ölü olarak bulunurken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Öte yandan resmi olmayan bilgilere göre selde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri ise şöyle: "Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan"
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