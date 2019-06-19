Araklı'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

- Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükseldi. İlçenin Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükselirken, 3. şahsın cesedi Araklı ilçe merkezine 7-8 km mesafede Yoncalı mevkiinde dere içinde bulundu. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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