Araklı'daki sel - Soylu ve Pakdemirli - TRABZON İzle
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sel ve heyelanların yaşandığı bölgede bilgi almasından detayAraklı'daki sel - Kayıp 7 kişinin bulunması için 281 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyorTRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon 'un Araklı ilçesinde sel ve heyelanların yaşandığı yeri inceledi ve bilgi aldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım