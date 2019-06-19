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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Araklı'daki sel - Soylu ve Pakdemirli - TRABZON İzle

Araklı'daki sel - Soylu ve Pakdemirli - TRABZON İzle

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sel ve heyelanların yaşandığı bölgede bilgi almasından detayAraklı'daki sel - Kayıp 7 kişinin bulunması için 281 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyorTRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon 'un Araklı ilçesinde sel ve heyelanların yaşandığı yeri inceledi ve bilgi aldı.

Demirli Şili 

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