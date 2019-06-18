Araklı’daki sel sonrası Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler Çamlıktepe mahallesine ulaşmaya çalışıyor

-Vali ve beraberindeki heyet

-bölgedeki incelemeler

-detaylar



( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu sel felaketi sonrasında ekipler Çamlıktepe mahallesine ulaşmaya çalışıyor. Köye giden karayolu ile bir yere kadar araçları ile giden Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra araçlarından inerek bölgeye yaya olarak ulaşmaya çalışıyor. Bölgede havanın kararması ile Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler zor şartlar altında mahalleye ulaşmaya gayret ediyor.

