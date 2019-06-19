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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Araklı'daki sel - Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - TRABZON

Araklı'daki sel - Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - TRABZON

- Olay yerinden görüntüler - Derede akan sudan detaylar - Arama kurtarma ekiplerinden görüntüler - Mahalle sakinlerinden detaylar - Selden etkilenen bina ve araçlardan görüntülerAraklı'daki sel - Kayıp 7 kişinin bulunması için 281 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyorTRABZON (AA) - Trabzon 'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişinin bulunması için Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize - Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.
Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.İlçedeki afette 3 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmış, 76 kişi ise tahliye edilmişti.

Jandarma İş Makinesi Deniz Polisi Aşırı Yağış Dere Yatağı 

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