Araklı'daki sel - Jandarma ekiplerinin derede arama çalışmaları (2) - TRABZON
- Jandarma ekiplerinin demir çubuklar yardımıyla derede arama çalışmalarından görüntülerAraklı'daki sel - Kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyorTRABZON - Trabzon 'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.Olayın ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında JAK ve AFAD ekipleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve selden etkilenen Karadere mevkisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.Sabah saatlerinde dereye inen ekipler, demir çubuklar yardımıyla güzergahta arama faaliyetlerine devam etti. Beşer kişilik ekipler halinde ilerleyen arama kurtarma timleri, derenin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda da tarama yaptı.
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