Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Araklı'daki sel - Hayatını kaybeden Mehmet Cevahir toprağa verildi (2) - TRABZON

Araklı'daki sel - Hayatını kaybeden Mehmet Cevahir toprağa verildi (2) - TRABZON

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması - Kurum'un kaymakamlık ziyareti - Kurum'un sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Mehmet Cevahir'in cenaze törenine katılması - Helallik istenmesi - Cenaze namazının kılınması - Dua edilmesi - Kurum'un tabutu taşıması - Tabutun cenaze aracına konmasıAraklı'daki sel - Trabzon 'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden Mehmet Cevahir toprağa verildi - Cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldıTRABZON (AA) - Trabzon 'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı.Cevahir için öğle namazına müteakip Araklı Hacı Hasan Küçük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Cevahir'in yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Cevahir'in cenazesi, ilçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Bakan Kurum ve beraberindekiler, cenaze töreninde aileye taziyelerini iletti.

Kabristan Cenaze Kaymakamlık Cenaze Aracı Aşırı Yağış 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı