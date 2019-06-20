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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Araklı'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir son yolculuğuna uğurlandı

Araklı'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntü

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-Detaylar
-Hastaneden görüntü
-Bakan Kurum'un gelişi
-fotoğraf

( TRABZON )- Araklı’da yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybedenler bugün toprağa veriliyor- Selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir için Araklı ilçe merkezinde cenaze namazı kılındı TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden Mehmet Cevahir için Araklı ilçe merkezinde cenaze namazı kılındı. Araklı Merkez Hacı Hasan Küçük Camii'de öğle namazı sonrası Mehmet Cevahir için kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan hayatını kaybedenlerden Ali Kemal Coşkuner'in Ortahisar ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde, Hasan Çakar’ın Beşikdüzü ilçesinde, Erdoğan Uzun’un Akçaabat’ın Akçaköy mahallesinde ve Baki Turhan’ın Yomra ilçesinin Yokuşlu mahallesinde bugün son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerden İmam Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu dün Araklı ilçesinde toprağa verilirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
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