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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Araklı’da şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, yollar göle döndü

Araklı’da şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, yollar göle döndü

- Selden görüntü

Şiddetli Yağış 

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( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış hasara yol açtı. Trabzon’un Araklı ilçesinde Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallerinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hasara yol açtı. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iki mahallede çalışma başlatıldı. Kapanan yollar kısa sürede tekrar ulaşıma açılırken, dere kenarında bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin yaptığı açıklamada, bütün birimlerle sele müdahale ettiklerini belirterek, “Gerekli çalışmalar yapılıyor. Çok şükür can kaybımız yok” dedi.

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