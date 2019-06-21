Araklı'da selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor

-Jak timlerinin çalışmalarından detaylar

-Derenin içerisinde ağaç kesen jak timleri

-Röp



( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon’un Araklı ilçesinde 18 Haziran günü Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin ölümü 3 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor. Trabzon'da 3 gün önce etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personelleri Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Coşkuner'in cansız bedenlerine 2 günün sonunda ulaşırken, selde akıntıya kapılarak kaybolan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir'i arama çalışmaları ise 400'ün üzerindeki ekibin katılımı ile 3. günde de devam ediyor. JAK timleri derenin içerisinde arama yaparken, önlerine çıkan ağaçları keserek altlarında kaybolan vatandaşların olup olmadığına bakıyor. Telef olan hayvanların yaydığı koku kadavra köpeklerinin kayıpları bulmasını zorlaştırıyor Bu arada sele kapılarak hayatlarını kaybeden hayvanların yaydığı pis kokular kayıp arama ekiplerinin çalışmalarını güçleştirirken, kadavra köpeğini de bu kokular etkilediği için kayıpları bulmasını zorlaştırdığı belirtildi. Yetkililerden bu hayvanların cesetlerinin kaldırılması için yardım talep edildi. Sosyal medya paylaşımları kayıp yakınlarını üzüyor Selde hayatını kaybedenlerin bulunduktan sonra çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması da ölü ve kayıp yakınlarını üzüyor. Mahalle sakinlerinden Şükür Osmanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mahmut Köseoğlu’nun kardeş gibi dostu, arkadaşıyım. Daha henüz aranıp bulanamayan arkadaşlarımızın medya tarafından ölülerinin kalktığı söyleniyor. Bizim ailelerine göstermeden mezara koyduğumuz arkadaşlarımızın cesetleri internetlerde dolaşıyor. Bunların çoluğu çocuğu hiç mi yok ? Bunların afeti hiç mi olmaz. 400 tane ekibimiz çalışıyor. Bulunan bir ceset 20 dakika sonra hastanemize ulaşıyor, testlerini yapıyorlar ailelerini çağırıyorlar. Zaten bulunanı teslim ediyorlar. Şuanda 7 tane arkadaşımızın cesetleri bulundu, testleri yapıldı ailelerine teslim edildi. 3 arkadaşımız, Mahmut Köseoğlu, Halim Köse, Cengiz Cevahir yavrumuz şuanda aranmakta” ifadelerini kullandı. "Mahmut köyü yetim bıraktı" Selde kaybolan arkadaşı Mahmut Köseoğlu'nun herkes tarafından sevilen 3 çocuk babası bir esnaf olduğunu dile getiren Osmanoğlu "Mahmut 39 yaşında, 3 tane yavrusu var. En büyüğü 6. Sınıfa geçti, en küçüğü ana okulunda, bir de erkek çocuğu var oda gözlerinden rahatsız. Önceden şantiyelerde taş ocaklarında beraber çalışmıştık. Mahmut’un bir cilt hastalığı vardı, bu yüzden güneşe alerjisi vardı. Bu yüzden çekildi, dededen, babadan kalan marketi çalıştırmaya başladı.

Mahmut köyümüze kaymakamından, valisine kimler gelirse ekmeğini, çayını vermeden kimseyi geri döndürmezdi. Şuan da köyümüzü yetim bıraktı. Mahmut’u tanımayan kimse yoktu. Köyün tek marketiydi, deden kalma, tarihi bir marketti" diye konuştu.

Öte yandan 3 gün önce yaşanan selde ulaşıma kapanan Araklı-Bayburt karayolundaki çalışmalarda sona gelindiği ve öğleden sonra yolun tamamen ulaşıma açılacağı bildirildi.

Arama çalışmalarında helikopterlerin de kullanılması nedeniyle Araklı Kaymakamlığı helikopterlerin güvenliği gerekçesiyle sel bölgesinde drone uçuşunun yasaklandığını duyurdu. (HFD-ÖS-Y)

