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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Araklı bölgesinde yaşanan sel felaketi

Araklı bölgesinde yaşanan sel felaketi

sel bölgesinden görüntü

Geçmiş Olsun Sel Felaketi Gesi Felaket 

-detaylar

( TRABZON -EK) TRABZON

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrasında bu gece Trabzon’a gelmesi bekleniyor. Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Soylu “Trabzon Araklı’da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekipleri bakanlığımızca bölgeye sevk edilmiştir. Kurumların çalışmaları valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız” ifadelerini kullandı.
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