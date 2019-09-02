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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Araklı-Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Araklı-Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

- Yoldan görüntü

Şiddetli Yağış 

-- Çalışmalardan görüntü

( TRABZON ) - TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Araklı ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle Araklı-Bayburt karayolunun Birlik mahallesindeki mevkii ulaşıma kapandı. Sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Ekipler kapanan yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, Birlik mahallesine ulaşımın sağlandığı yolda ulaşıma kapandı. Öte yandan, geçtiğimiz gün meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yine ulaşıma kapanmıştı. (YG-
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