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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Arafat’a yağmur bereketi

- Arafat’a yağmur bereketi

YAĞMURDAN GÖRÜTÜLER

( MEKKE ) MEKKE

Amatör Kamera Akalan Kamera Amatör Yağan 


- Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat’ta bulunan hacılar yağmura yakalandı. Hac vazifelerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman, bugün haccın gerekliliklerinden biri olan Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat Dağı'na çıktı. Suudi Arabistan iklim koşulları altında sıcak havadan zor anlar yaşayan hacılar Vakfe duasından sonra Arafat’a yağan yağmur ile sürpriz yaşadı. O anlar ise amatör kameralarca kaydedildi.
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