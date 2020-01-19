Araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu...Yaralı halde kaçmaya çalışan gencin o anları kamerada Araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu...Yaralı halde kaçmaya çalışan gencin o anları kamerada

--olay yerinden aktüel görüntü

--polislerden detay



( ELAZIĞ ) Araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu...Yaralı halde kaçmaya çalışan gencin o anları kamerada ELAZIĞ



- Elazığ’da yolda yürüyen genç bir araçtan silahla ateş edilerek vuruldu. Bacağından yaralanan gencin panikle uzlaşmaya çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Şeh Şamil bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaya olarak giden Barış D'ye (18) yoldan geçen bir araçtan 3 el ateş edildi.Genç açılan ateşle bacağından vuruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının korku ve panikle bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araçla kaçan şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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