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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Araçtan para çalan hırsızlar polisle çatıştı - KAHRAMANMARAŞ Video

Araçtan para çalan hırsızlar polisle çatıştı - KAHRAMANMARAŞ Video

- Hırsızlık yapılan aracın kapısının açılması - Para dolu torbanın alınıp hırsızın otomobille kaçması Araçtan para çalan hırsızlar polisle çatıştı - Kahramanmaraş 'ta bir araçta bulunan 139 bin lirayı çalan hırsızlar, kaçarken polisle çatıştı, olayda 3 kişi yaralandı - Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta bir kişinin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirayı aracın camını kırarak çalan hırsızlar, iş yeri kamerasınca kaydedildi.Edinilen bilgiye göre Mesut P, ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirayı aracına bırakarak, alışveriş merkezine gitti. Merkez Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önüne aracını park eden Mesut P, döndüğünde camın kırılıp parasının çalındığını farkedince durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede hırsızların kullandığı araç ile onlara yardım eden başka kişilerin bulunduğu bir diğer aracın plakasını belirledi.Kangal - Hekimhan kara yolunda oldukları tespit edilen zanlılar, polisler tarafından durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan zanlılar, polislere ateş etmeye başlayınca çatışma çıktı. Kovalamaca sırasında zanlıların bulunduğu 2 araç kaza yaptı. Ekipler, araçlardaki kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.Bu arada çatışma sırasında araçlarda bulunan 3 kişinin yaralandığı belirlendi.Zanlılardan bazılarının ise para dolu çantayı alarak araziye kaçtıkları tespit edildi. 3 kişi oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.Öte yandan aracın camının kırılarak paranın çalınması anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alışveriş Çatışma Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

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