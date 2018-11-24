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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Araçtaki gizli bölme polisi şaşırttı - İSTANBUL Haberi

Araçtaki gizli bölme polisi şaşırttı - İSTANBUL Haberi

- Polis ekipleri tarafından araçta oluşturulan gizli bölgenin açılması - Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 6 tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı - Tabancanın saklandığı, bir aracın orta konsolunda yer alan ve özel olarak yapılan hidrolik sistemle açılan gizli bölme polisleri şaşırttıİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 6 tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantıları bulunan iki ailenin ilçede uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, uyuşturucuyu ve silahları kullandıkları araca yaptırdıkları gizli bölmede taşıdıkları belirlendi.Bu kapsamda, Bahçelievler ve Başakşehir'deki 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yunus T, Erdem T, Ercan D, Ramazan D, Ebubekir D, Abdullah D, Ferhat A, Mehmet Hüseyin E. ve Azat Ç'yi gözaltına aldı.Adreslerde ve park halindeki 3 araçta yapılan aramada, 6 tabanca, 300 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 elekro şok cihazı ve 2 gaz bombası ele geçirildi. Baskın yapılan seyyar manav aracında bulunan bir tabancanın E.K'nin ruhsatlı silahı olduğu ve 2016 yılında Kadıköy'deki evinden çalındığı ortaya çıktı.Ayrıca, polis ekiplerinin araçlardan birinde arama yaptığı sırada orta konsolun altında hidrolik sistemle açılan gizli bölme fark edildi. Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin içinde ruhsatsız tabanca bulundu.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Gaz Bombası Terör Örgütü Polis Ekipleri 

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