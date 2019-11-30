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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Araçta silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu

Araçta silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu

Şahsın yakalandığı Kömürler Mahallesi'nden detaylar

Hastane Akalan Sağlık Ekipleri Mermi 

-Nurdağı Devlet Hastanesi
-Adliye Binası
-Cinayet Zanlısının Adliyeye Sevki
-Ölen şahsın fotoğrafı

( GAZİANTEP )- Olayda A.S.K hayatını kaybederken amcasının oğlu S.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde araç içerisinde silahla oynayan iki amcaoğlundan biri diğerini vurdu. Olayda A.S.K, kaldırıldığı hastanede ölürken, S.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Atatürk Mahallesi Ata Caddesi üzerinde A.S.K'ya ait 80 LT 401 plakalı araçta alkol aldıkları ileri sürülen iki amcaoğlu A.S.K. ve S.K araçta bulunan tabanca ile oynarken ateş aldı. S.K.'nın elinde ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanındaki A.S.K.'ya isabet etti. Ağır yaralanan A.S.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce Nurdağı Devlet Hastanesine ardından ise Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan A.S.K, hayatını kaybetti Olayın ardından kaçan amcaoğlu S.K, ise Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince yapılan titiz çalışma ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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