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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Araçta sıkışan köpeği izinli itfaiyeci kurtardı

Araçta sıkışan köpeği izinli itfaiyeci kurtardı

İtfaiyecilerin çalışması

Opel Polis Köpek Sivil Kıyafet İtfaiyeciler 

-Araç sahibinin telefonla görüşmesi
-Köpeğin dışarıdan duyulan sesi
-istirahatteki itfaiyecinin köpeği kurtarması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir aracın motor kısmında sıkışan yavru köpeği istirahatte olmasına rağmen olay yerinden geçen itfaiyeci kurtardı. Cumhuriyet Meydanı'nda İbrahim Akoğlu’na ait park halindeki 16 VT 770 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın kaput ve tekerlek kısmından bakarak inceleme yaptı. Yavru köpeğin sadece ayağının gözüktüğünü söyleyen itfaiyeciler, kurtarmak için aracın kaldırılması gerektiğini, ancak kendilerinde kaldıracak aparat olmadığını söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Bölgede toplanan vatandaşlar acıyla bağıran yavru köpeği kurtarmak için çareararken, olay yerinden geçen Orhangazi itfaiyesinde görevli Grup Amiri Cengiz Topel’den yardım istendi. İstirahat saatinde olan ve sivil kıyafetleri ile evine giden 29 yıllık itfaiyeci Topel, çaresiz köpeğe ilgisiz kalmadı. Yağmura rağmen aracın altına giren Topel, bütün çabalarına rağmen yavru köpeği çıkartamadı. Orhangazi Belediyesi’nden getirilen kriko ile kaldırılan aracın altına yeniden giren Topel, yarım saat uğraştıktan sonra yavru köpeği kurtardı. Aracın altından çıkartılan köpek olay yerinde hazır bekleyen veteriner ekibine teslim edildi. (MÖ-MŞ)
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